Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты на этапе в Эстерсунде

В субботу, 25 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде прошла классическая смешанная эстафета.

Украинскую команду в ней представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, для которой это был дебют на уровне Кубка мира. "Сине-желтые" сумели финишировать восьмыми.

Победу одержала команда Франции. Вторая – Норвегия. Третья – Италия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты классической смешанной эстафеты в Эстерсунде

1. Франция (1+5) 1:09:09.9

2. Норвегия (0+7) +15.7

3. Италия (1+9) +39.7

4. Германия (0+8)+55.7

5. Чехия (0+9)+57.4

6. Швеция (0+9) +2:28.0

...

8. Украина (0+6) +3:37.2

Ранее сообщалось, что новый сезон Кубка мира по биатлону начался одиночной смешанной эстафетой на этапе в Эстерсунде, где сборная Украины замкнула топ-10.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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