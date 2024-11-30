Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Контиолахти

В субботу, 30 ноября, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась классическая смешанная эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. Финишировали "сине-желтые" на шестом месте.

На первом этапе Дмитренко использовала один дополнительный патрон на стрельбе лежа и вышла из огневого рубежа на 11-й позиции. Стрельбу стоя Кристина отработала безупречно, поднявшись на пятое место, но эстафету передала уже девятой.

На втором этапе Джима один раз промахнулась на стрельбе лежа, которую покинула на девятой позиции. На стойке Юлия стреляла идеально и передала эстафету седьмой.

На третьем этапе Дудченко не промахивался лежа и после стрельбы поднял украинскую команду на шестую позицию. На стойке Антон использовал два дополнительных патрона и вышел на пятое место, а передал эстафету шестым.

На заключительном четвертом этапе Мандзын чисто стрелял лежа и покинул огневой рубеж на шестом месте. На стрельбе стоя Виталий использовал два дополнительных патрона и в итоге финишировал на шестой позиции.

Выиграла смешанную эстафету Норвегия, которая на самом финише опередила Францию. Тройку призеров замкнула Швеция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты смешанной эстафеты в Контиолахти

1. Норвегия (0+10) 1:09:59.9

2. Франция (0+4)+0.8

3. Швеция (0+7)+21.5

4. Германия (1+9) +2:38.4

5. Италия (1+8) +2:43.4

6. Украина (0+6) +3:38.9

Отметим, что новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал 30 ноября одиночной смешанной эстафетой на этапе в Контиолахти. Украинская сборная, которую представляли Елена Городная и Артем Тищенко, заняла девятое место.

Следующие гонки в Контиолахти состоятся в воскресенье, 1 декабря. Это будут мужские и женские классические эстафеты, которые начнутся в 14:45 и 18:25 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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