Кубок мира по биатлону: результаты стартовой гонки сезона – как выступила Украина

В субботу, 25 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2023/24 начался одиночной смешанной эстафетой на первом этапе в шведском Эстерсунде.

За сборную Украины в ней бежали Артем Тищенко и Анастасия Меркушина. Финишировала наша команда на десятом месте.

До последней стрельбы украинская команда была реальным претендентом на топ-3, но на последнем огневом рубеже Меркушина была вынуждена использовать все три дополнительные патроны, что лишило "сине-желтых" шансов побороться за пьедестал почета.

Выиграла дебютную гонку биатлонного сезона команда Швеции, которую представляли Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Серебряные награды завоевала Норвегия. "Бронзу" взяла Франция.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты одиночной смешанной эстафеты в Эстерсунде

1. Швеция (0+8) 37.46,9 минуты

2. Норвегия (0+6) +13,8

3. Франция (2+12) +42,2

4. Словения (0+5) +47,4

5. Австрия (0+10) +56,9

6. Швейцария (1+8) +59,9

...

10. Украина (0+7) +1:21,3

Добавим, что сегодня на этапе в Эстерсунде также состоится классическая смешанная эстафета. Начало – в 15:50 по киевскому времени. Украинскую команду будут представлять Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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