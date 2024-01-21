Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта на этапе в Антхольце

Сразу две украинки финишировали в топ-15.

В воскресенье, 21 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце завершился женской гонкой с массовым стартом.

Украину в масс-старте представляли три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Лучшей среди украинок стала Джима, которая с одним промахом заняла 13-е место. Меркушина с одним неточным выстрелом финишировала 15-й. Петренко промазала дважды и заняла 23-ю позицию.

Выиграла масс-старт француженка Жюлия Симон, которая на 8,9 секунды опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно. Замкнула тройку призерок швейцарка Лена Хекки-Гросс.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женского масс-старта в Антхольце

1. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+0) 34:42.5

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0)+8.9

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +20.7

4. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +28.6

5. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+1+1) +46.4

6. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+1) +49.3

...

13. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +1:19.6

15. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +1:33.4

23. Ирина Петренко (Украина, 0+0+2+0) +3:02.4

Добавим, что 21 января в Антхольце также состоялся мужской масс-старт, в котором победил норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Единственный украинец Артем Прима финишировал на последнем, 30-м месте.

Стоит отметить, что женский масс-старт в Антхольце стал последней гонкой перед стартом чемпионата Европы по биатлону, который состоится с 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрбли.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты классической смешанной эстафеты на этапе в Антхольце

Кубок мира по биатлону: результаты сингл-микста на этапе в Антхольце

Кубок мира по биатлону: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе в Антхольце