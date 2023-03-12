Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта на этапе в Эстерсунде

В воскресенье, 12 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде состоялась женская гонка с массовым стартом.

Сборная Украины не была представлена в женском масс-старте.

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Второй финишировала француженка Лу Жанмоно, а "бронзу" взяла ее соотечественница Жюлия Симон.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского масс-старта в Эстерсунде

1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 31:58.5

2. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+0)+6.3

3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +11.1

4. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегия, 0+0+0+1)+40.1

5. Каролин Коломбо (Франция, 1+0+1+0)+40.1

6. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+0+1) +47.5

Сегодня программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроет мужской масс-старт. Он начнется в 17:00 по киевскому времени. Украину там будет представлять Антон Дудченко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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