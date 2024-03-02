Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта на этапе в Холменколлене

В субботу, 2 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Голменколлене состоялась женская гонка с массовым стартом.

Украину в ней представляли две участницы: Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Лучшей среди украинок стала Меркушина, которая с тремя кругами штрафа финишировала 27-й. Джима допустила пять промахов и заняла 29-е место.

Победу в масс-старте одержала швейцарка Лена Хекки-Гросс. Она разделила пьедестал с француженками – второй стала Жюлия Симон, а замкнула тройку призерок Лу Жанмонно.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женского масс-старта в Холменколлене

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 1+1+0+0) 35:46.3

2. Жюлия Симон (Франция, 1+1+1+1) +16.8

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+2+0+1)+22.3

4. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 1+1+0+1) +23.3

5. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+1+1) +24.7

6. Юни Арнеклейв (Норвегия, 1+1+1+1) +41.8

...

27. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +3:15.2

29. Юлия Джима (Украина, 2+1+1+1) +4:32.8

Отметим, что 2 марта в Холменколлене также состоится мужской масс-старт, старт гонки – в 16:20 по киевскому времени.

В воскресенье, 3 марта, норвежский этап закончится одиночной и классической смешанными эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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