Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта на этапе в Эстерсунде

В пятницу, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представили пять спортсменок: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова.

К сожалению, ни одна из наших биатлонисток не смогла войти в топ-40 и набрать зачетные очки. Лучше всех среди украинок выступили Меркушина и Дмитренко – они стали 48-й и 49-й соответственно, пробившись в гонку преследования.

А вот Кривонос, Кипьяченкова и Блашко финишировали за пределами топ-60 и не квалифицировались в персьют, который состоится в воскресенье, 3 декабря.

Выиграла спринт француженка Лу Жанмонно. Пьедестал почета она разделила с норвежками – "серебро" взяла Каролин Кноттен, а "бронзу" – Юни Арнеклейв.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женского спринта в Эстерсунде

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 21:04.1

2. Каролин Кноттен (Норвегия, 1+0) +8.5

3. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+1) +17.6

4. Франциска Пройс (Германия, 1+1)+18.3

5. Ванесса Фогт (Германия, 0+1)+20.0

6. Ингрид-Ланнмарк Тандреволл (Норвегия, 0+2)+23.8

...

48. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:08.5

49. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2) +2:10.2

62. Анна Кривонос (Украина, 1+2) +2:31.4

74. Любовь Кипяченкова (Украина, 3+1) +3:00.1

78. Дарья Блашко (Украина, 0+1) +3:04.5

Мужской спринт состоится в субботу, 2 декабря, начало – в 15:45 по киевскому времени. В воскресенье, 3 декабря, программу этапа в Эстерсунде закроют гонки преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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