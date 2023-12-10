Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Хохфильцене

В воскресенье, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене завершился женской эстафетой.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Финишировала наша команда на десятом месте .

На первом этапе Меркушина допустила два промаха на стрельбе лежа и еще три на стойке, едва избежав попадания на штрафной круг. Передала эстафету она 12-й из 15 команд, которой вышли на старт гонки.

На втором теапе Джима после чистой стрельбы лежа стала 10-й, а после стойки с двумя промахами опустилась на 11-е место и такой же передала эстафету.

На третьем этапе Петренко после безупречной стрельбы лежа подняла Украину на седьмую позицию. На стойке она использовала один дополнительный патрон и осталась седьмой, но передала эстафету уже 9-й.

На заключительном этапе Дмитренко по одному разу промахнулась на обоих огневых рубежах и в итоге финишировала 10-й.

Победили в эстафете норвежки. Вторыми стали шведки, а третьими – француженки.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Хохфильцене

1. Норвегия (0+6) 1:07.39.0

2. Швеция (0+10)+31.6

3. Франция (1+8) +1:01.5

4. Италия (0+5) +1:14.7

5. Германия (0+7) +1:22.9

6. Австрия (0+10) +2:20.1

...

10. Украина (0+10) +3:06.4

Это была вторая женская эстафета текущего сезона Кубка мира по биатлону. На первом этапе в шведском Эстерсунде украинки заняли 12-ю позицию.

Ранее 10 декабря в Хохфильцене состоялась мужская эстафета, в которой сборная Украины финишировала в топ-5.

Отметим, что третий этап текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 декабря Ленцерхайде (Швейцария).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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