Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Оберхофе

Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете.
В воскресенье, 7 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе завершился женской эстафетной гонкой.
Украину в ней представляли Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. В итоге "сине-желтые" финишировали на восьмом месте.
На первом этапе Городная использовала один дополнительный патрон на стрельбе лежа и три на стойке. Она передала эстафету 12-й с отставанием в 1 минуту 47,8 секунды от лидера.
На втором этапе Джима по разу промахнулась на каждом из огневых рубежей и передала эстафету девятой с отставанием 2 минуты 29,7 секунды от первого места.
На третьем этапе Меркушина идеально отработала стрельбу лежа, но допустила четыре промаха на стойке и пошла на один штрафной круг, что отбросило украинскую команду на 12-е место. Анастасия передала эстафету 12-й с отставанием 4 минуты 8,2 секунды от лидера.
На заключительном этапе Дмитренко сделала один неточный выстрел на стрельбе лежа и не ошибалась на стойке и таким образом подняла сборную Украины на восьмую позицию. На финише отставание "сине-желтых" от победителей гонки составило 5 минут 18,7 секунды.
Выиграла женскую эстафету команда Франции. Второй стала Норвегия, а третьей – Швеция.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Оберхофе
1. Франция (0+12) 1:12.42.5 часа
2. Норвегия (0+10)+9.3
3. Швеция (1+8) +33.5
4. Италия (3+11) +3:33.9
5. Германия (3+15) +4:20.6
6. Чехия (2+16) +4:39.6
7. Швейцария (2+19) +4:49.8
8. Украина (1+10) +5:18.7
Следующий, пятый этап текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 10 – 14 января немецкий Рупольдинг.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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