Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Оберхофе

В воскресенье, 7 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе завершился женской эстафетной гонкой.

Украину в ней представляли Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. В итоге "сине-желтые" финишировали на восьмом месте .

На первом этапе Городная использовала один дополнительный патрон на стрельбе лежа и три на стойке. Она передала эстафету 12-й с отставанием в 1 минуту 47,8 секунды от лидера.

На втором этапе Джима по разу промахнулась на каждом из огневых рубежей и передала эстафету девятой с отставанием 2 минуты 29,7 секунды от первого места.

На третьем этапе Меркушина идеально отработала стрельбу лежа, но допустила четыре промаха на стойке и пошла на один штрафной круг, что отбросило украинскую команду на 12-е место. Анастасия передала эстафету 12-й с отставанием 4 минуты 8,2 секунды от лидера.

На заключительном этапе Дмитренко сделала один неточный выстрел на стрельбе лежа и не ошибалась на стойке и таким образом подняла сборную Украины на восьмую позицию. На финише отставание "сине-желтых" от победителей гонки составило 5 минут 18,7 секунды.

Выиграла женскую эстафету команда Франции. Второй стала Норвегия, а третьей – Швеция.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Оберхофе

1. Франция (0+12) 1:12.42.5 часа

2. Норвегия (0+10)+9.3

3. Швеция (1+8) +33.5

4. Италия (3+11) +3:33.9

5. Германия (3+15) +4:20.6

6. Чехия (2+16) +4:39.6

7. Швейцария (2+19) +4:49.8

8. Украина (1+10) +5:18.7

Следующий, пятый этап текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 10 – 14 января немецкий Рупольдинг.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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