Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Солт-Лейк-Сити

Сборная Украины стала седьмой в заключительной женской эстафете сезона Кубка мира по биатлону.

В субботу, 9 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в американском Солт-Лейк-Сити состоялась женская эстафетная гонка.

За украинскую команду в ней выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Ирина Петренко. Финишировали "сине-желтые" на седьмой позиции.

На стартовом этапе Меркушина использовала два дополнительных патрона и передала эстафету на десятом месте.

На втором этапе Джима также допустила два промаха, но смогла отыграть три позиции.

На третьем этапе Дмитренко улучшила положение украинской сборной еще на одно место и передала эстафету шестой.

На последнем этапе Петренко опустилась на одну строчку, так что в итоге наша команда завершила гонку седьмой.

Выиграла женскую эстафету Норвегия. Второе место заняла Германия, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Солт-Лейк-Сити

1. Норвегия (0+5) 1:04:15.5

2. Германия (0+7) +17.2

3. Швеция (0+10)+42.0

4. Австрия (0+5) +1:36.0

5. Чехия (2+6) +1:40.5

6. Франция (2+10) +2:01.8

7. Украина (0+6) +2:17.8

Добавим, что в полночь в Солт-Лейк-Сити начнется мужская спринтерская гонка, где Украину представят Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Виталий Мандзын.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта на этапе в Солт-Лейк-Сити

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Солт-Лейк-Сити

Солт-Лейк-Сити-2024: расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть