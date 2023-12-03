Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Эстерсунде

В воскресенье, 3 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляла только Анастасия Меркушина, которая финишировала на 41-м месте. В сравнении со спринтом она отыграла семь позиций, но не смогла войти в топ-40 и набрать зачетные очки.

Отметим, что в персьюте должна была выступить еще одна украинка – Кристина Дмитренко, но тренерский штаб решил не ставить ее на гонку, чтобы не перегружать.

Выиграла гонку преследования француженка Лу Жанмонно, которая ранее триумфовала в спринте . "Серебро" завоевала немка Франциска Пройсс, которая в спринте была четвертой. Замкнула тройку призерок Ванесса Фойгт из Германии, которая в спринте заняла пятую позицию.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Эстерсунде

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0) 31:41.3

2. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0)+0.3

3. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+1) +18.5

4. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+0+0+1) +24.7

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0+1+1)+35.9

6. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+0+1) +1:03.2

...

41. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0+1+1) +5:41.3

Мужская гонка преследования также состоится в воскресенье, 3 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени. Ею завершится программа этапа в Эстерсунде.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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