Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Хохфильцене

В субботу, 9 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Анна Кривонос.

Лучший результатат среди украинок показала Джима, которая отыграла 11 позиций по сравнению со спринтом и финишировала 27-й. Петренко поднялась на 22 ступеньки и завершила персьют 29-й.

Меркушина, которая была на старте 23-й, из-за трех промахов на последней стрельбе потеряла больше 20 мест и закончила гонку лишь 46-й. Кривонос отыграла четыре позиции по сравнению со спринтом и в итоге стала 53-й.

Выиграла гонку преследования шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла швейцарка Лена Хекки-Гросс, а третьей до финиша добралась норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Гогфильцене

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) 29:44.6

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +11.6

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 1+0+0+0)+13.9

4. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+1+0) +32.0

5. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +1:01.5

6. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+0) +1:14.6

...

27. Юлия Джима (0+0+1+1) +3:46.6

29. Ирина Петренко (1+0+0+1) +3:47.7

46. Анастасия Меркушина (1+0+0+3) +4:49.4

53. Анна Кривонос (0+0+1+1) +5:51.2

Добавим, что ранее 9 декабря состоялась мужская гонка преследования, в которой победил норвежец Йоханнес Бьо. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, финишировавший в топ-20.

В воскресенье, 10 декабря, программу этапа в Хохфильцене закроют классические эстафеты. Мужская начнется в 12:30, а женская – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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