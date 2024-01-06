Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Оберхофе

В субботу, 6 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли три биатлонистки: Анастасия Меркушина (стартовала 27-й по итогам спринта), Юлия Джима (32-й) и Кристина Дмитренко (38-й).

В зачетную зону персьюта попали все три украинки. Лучший результат среди них показала Меркушина, финишировавшая 24-й. Джима стала 32-й, а Дмитренко – 39-й.

Выиграла гонку преследования француженка Жюлья Симон. Второе место заняла ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше. А замкнула тройку призерок норвежка Ингрид Тандреволл.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Оберхофе

1. Жюлья Симон (Франция, 1+0+0+1) 31:45.2

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+2)+18.9

3. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1)+44.4

4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+2) +53.8

5. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+0+0) +55.3

6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+1+1) +1:00.0

...

24. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +3:20.1

32. Юлия Джима (0+0+0+1) +3:31.2

39. Кристина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08.8

Добавим, что ранее 6 января в Оберхофе состоялась мужская гонка преследования, которую выиграл норвежец Эндре Стремсгейм. Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 31-м.

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе в воскресенье, 7 января, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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