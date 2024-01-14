Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Рупольдинге

В воскресенье, 14 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляла одна биатлонистка – Юлия Джима, которая по итогам спринта стартовала в персьюте 13-й.

Закрыв абсолютно все мишени на каждом из огневых рубежей, Джима финишировала в гонке преследования на 15-м месте.

Выиграла гонку преследования итальянка Лиза Виттоцци. На 0,7 секунды она опередила норвежку Ингрид Тандреволл. Замкнула тройку призерок еще одна представительница Норвегии Юни Арнеклейв.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Рупольдинге

1. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) 30:30.7

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+0)+0.7

3. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+0+0+0) +9.1

4. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+1+0)+31.1

5. Лена Хекки Гросс (Германия, 1+0+0+1) +43.2

6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+1) +44.5

...

15. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:18.0

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге мужской гонкой преследования. Она также состоится 14 января, в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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