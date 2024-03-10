Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в США

В воскресенье, 10 марта, в заключительный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2023/24 в американском Солт-Лейк-Сити состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляла только Юлия Джима, которая по итогам спринта стартовала 33-й. Также в гонку отобралась Кристина Дмитренко (должна была начать гонку 55-й), но она на старт не вышла.

В персьюте Джима смогла отыграть 11 позиций и финишировала 22-й. Суммарно на четырех огневых рубежах Юлия сделала только один неточный выстрел.

Выиграла гонку преследования француженка Лу Жанмонно, которая на последних метрах дистанции опередила итальянку Лизу Виттоцци. Замкнула тройку призерок Жюлия Симон из Франции.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+0) 26:51.7 минуты

2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+0+0) +0.4

3. Жюлия Симон (Франция, 1+0+0+1) +1:01.0

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+1) +3:01.8

Этап в Солт-Лейк-Сити завершится 10 марта мужской гонкой преследования, которая начнется в 19:50 по киевскому времени.

Добавим, что заключительный, девятый этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 марта канадский Кенмор.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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