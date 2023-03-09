Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Эстерсунде

Три украинки попали в зачетную зону.

В четверг, 9 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде начался индивидуальной гонкой у женщин.

Украину в ней представляли пять спортсменок: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Билосюк и Любовь Кипьяченкова.

Лучше всех себя проявила Белосюк, которая с идеальной стрельбой стала 32-й. В зачетную зону также попали Джима и Меркушина, которые расположились на 37-й и 38-й позициях соответственно.

Индивидуальная гонка завершилась двойным триумфом итальянок. Победу одержала Доротея Вирер, а второе место заняла Лиза Виттоцци. Тройку призерок замкнула немка Дениз Херрманн-Вик.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 41:19.6

2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) +25.5

3. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 1+0+0+0) +1:38.8

4. Жюлия Симон (Франция, 0+2+0+0) +1:49.5

5. Эмма Ландер (Канада, 0+0+0+0) +2:11.9

6. Ванесса Фогт (Германия, 0+1+0+0) +2:19.2

...

32. Елена Билосюк (Украина, 0+0+0+0) +4:41.4

37. Юлия Джима (Украина, 0+0+2+0) +5:01.9

38. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+1+0) +5:04.1

54. Дарья Блашко (Украина, 0+1+0+0) +6:00.4

72. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+0+2+1) +8:32.5

Сегодня в 17:20 по киевскому времени начнется мужская индивидуальная гонка, где Украину будут представлять Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Денис Насыко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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