Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Эстерсунде

В воскресенье, 26 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка.

Сборную Украины в ней представили Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова.

Лучше всех среди украинок выступила Петренко, которая заняла 22-е место. Кроме нее, в зачетную зону попала Кривонос, которая стала 40-й, показав лучший результат в карьере.

В топ-50 также финишировали Дмитренко – 43-е место и Кипяченкова – 48-я позиция. Меркушина показала лишь 83-й результат.

Выиграла индивидуальную гонку итальянка Лиза Виттоцци. Она с одним промахом всего на 0,1 секунды опередила немку Франциску Пройс, которая прошла огневые рубежи безошибочно. "Бронзу" завоевала Ванесса Фойгт из Германии, которая смогла закрыть все мишени.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+1+0) 44:03.9 мин

2. Франциска Пройс (Германия, 0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +10,1

4. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+1+0) +46,5

5. София Шнайдер (Германия, 0+0+0+1) +1:01.0

6. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+0+0) +1:07.7

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22. Ирина Петренко (Украина, 0+1+0+1) +3:00.6

40. Анна Кривонос (Украина, 0+0+0+2) +4:08.2

43. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+1) +4:15.6

48. Любовь Кипяченкова (Украина, 0+1+0+1) +4:34.6

83. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+2+2) +7:55.9

Сегодня на этапе в Эстерсунде также состоится мужская индивидуальная гонка. Она начнется в 15:30 по киевскому времени. Украину в ней представят пять спортсменов: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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