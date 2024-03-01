Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Холменколлене

В пятницу, 1 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене стартовал женской индивидуальной гонкой.

Она должна была состояться 29 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного тумана, организаторы приняли решение перенести гонку на день позже.

Украину в индивидуальной гонке должны были представить пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима. Однако Джима не вышла на старт, так что от "сине-желтых" бежали четыре участницы.

Лучшей среди украинок в "индивидуалке" стала Меркушина, которая с двумя штрафными минутами заняла 33-е место. Кривонос показала 59-й результат, Дмитренко – 62-й, а Петренко – 63-й.

Победу одержала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Второй финишировала шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку призерок еще одна норвежка Ида Лиен.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской индивидуальной гонки в Холменколлене

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0+0+1) 44:13.1 минуты

2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) +28.8

3. Ида Лиен (Норвегия, 0+1+0+0) +32.0

4. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+1+0) +51.2

5. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+1+0) +1:08.6

6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+1+0+0) +1:19.5

...

33. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +3:33.0

59. Анна Кривонос (Украина, 1+0+0+2) +5:46.4

62. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+2) +5:54.7

63. Ирина Петренко (Украина, 0+2+0+1) +6:02.6

Отметим, что 1 марта в Холменколлене также состоится мужская индивидуальная гонка, которая начнется в 16:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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