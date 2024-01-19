Кубок мира по биатлону: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе в Антхольце

Три украинские биатлонистки финишировали в топ-20.

В пятницу, 19 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце состоялась короткая индивидуальная гонка среди женщин.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.

В топ-20 финишировали три украинки: Меркушина – 13-я, Джима – 17-я, Петренко – 18-я. Дмитренко также попала в зачетную зону – 32-я. Кривонос оказались за пределами топ-40, заняв 76-е место.

Выиграла короткую индивидуальную гонку швейцарка Лена Хекки-Гросс. Второй стала француженка Жюлия Симон, а замкнула тройку призерок еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской короткой индивидуальной гонки в Антхольце

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+0+0+0) 36:49.0

2. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+1) +20.2

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+1+0)+31.4

4. Ванесса Фойт (Германия, 0+0+0+0) +37.2

5. Юни Арнеклейв (Норвегия, 0+0+0+1) +41.1

6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+0+1) +52.2

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13. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:00.0

17. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+1) +2:24.3

18. Ирина Петренко (Украина, 1+0+0+1) +2:36.9

32. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+2) +3:36.5

76. Анна Кривонос (Украина, 3+2+0+1) +7:06.9

Добавим, что накануне в Антхольце состоялась мужская короткая индивидуальная гонка, которую выиграл норвежец Йоханнес Бьо. Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший девятым.

В субботу, 20 января, в Антхольце состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты, а завершится итальянский этап в воскресенье, 21 января, масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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