Кубок мира по биатлону: сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Рупольдинге

Кубок мира по биатлону: сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Рупольдинге

Гонка запланирована на субботу, 15 января.

Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды на эстафету, которая состоится 15 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге.

За "сине-желтых" на четырех этапах побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.

Ранее, 14 января, состоялась женская эстафета, где украинская команда сумела прорваться в топ-10.

В воскресенье, 16 января, этап в Рупольдинге закроют женская и мужская гонки преследования.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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