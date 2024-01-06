Кубок мира по биатлону: сборная Украины назвали составы на эстафеты в Оберхофе

Стало известно, какими составами выступит сборная Украины в эстафетных гонках на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе.

В составе мужской сборной Украины произошло одно изменение по сравнению с предыдущей эстафетой в австрийском Хохфильцене. Вне заявки оказался Артем Тищенко, вместо которого побежит Виталий Мандзын.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын.

Состав сборной Украины на женскую эстафету не изменился после этапа в Хохфильцене. Единственное изменение связано с расположением на этапах: Ирина Петренко начнет гонку, а третьей будет бежать Анастасия Меркушина.

Состав сборной Украины на женскую эстафету: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко.

Классические эстафеты в Обергофе состоятся в воскресенье, 7 января. Мужчины выйдут на старт в 12:30, а женщины – в 15:25 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования на этапе в Оберхофе

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Оберхофе

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта на этапе в Оберхофе