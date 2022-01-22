Кубок мира по биатлону: стало известно, почему возникла неразбериха с составом Украины на женскую эстафету

Кубок мира по биатлону: стало известно, почему возникла неразбериха с составом Украины на женскую эстафету

Объяснение главного тренера женской сборной.

Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце.

Однако одним из ключевых моментов гонки стала неясность, кто будет бежать третий этап - Юлия Джима или Анастасия Меркушина.

Сначала на третьем этапе была заявлена Юлия Джима, но в день гонки было принято решение заменить ее на Меркушину. Позже тренерский штаб решил вернуть состав к первоначальному, но на старт гонки все-таки вышла Меркушина. Почему так произошло?

Объяснить ситуацию взялся главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

"В правилах сказано, что за полчаса до старта мы можем поменять спортсменку. Поэтому утром мы заявили Анастасию Меркушину вместо Юлии Джимы, а им необходимо внести это было в систему (Siwidata). Не успели и потому такова была ситуация, что Юлия была в стартовом листе", - сказал Вилепец в комментарии Суспільне Спорт.

По словам тренера, Джима получила отдых и примет участие в масс-старте, который состоится в воскресенье, 23 января. Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени. Джима стала единственной украинкой, которая выступит в масс-старте.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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