Кубок мира по биатлону: старт нового сезона – смотрите этап в Эстерсунде на Киевстар ТВ
На платформе Киевстар ТВ зрители смогут следить за ходом всех гонок в прямом эфире.
Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в шведском Эстерсунде – и обещает быть насыщенным, динамичным и непредсказуемым. Соревнования продлятся с 29 ноября по 7 декабря, а завершится сезон 22 марта в норвежском Холменколлене. На платформе Киевстар ТВ зрители смогут следить за ходом всех стартов в прямом эфире.
Первый этап будет включать в себя традиционные для открытия сезона дисциплины – эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно здесь биатлонисты начнут борьбу за очки общего зачета и будут задавать темп всему зимнему сезону.
Украинская сборная отправляется на турнир в расширенном составе. Среди женщин: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.
Среди мужчин: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, а также Богдан Цымбал.
Болельщиков ждут зрелищные гонки, напряженная борьба и первые яркие развязки нового сезона по биатлону.
Расписание стартов в Эстерсунде:
29 ноября
14:15 – Эстафета, 4х6, женщины
17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
30 ноября
15:00 – Одиночная смешанная эстафета
17:40 – Смешанная эстафета
2 декабря
16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
3 декабря
16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
5 декабря
17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины
6 декабря
17:30 – Спринт, 10 км, мужчины
7 декабря
14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будет доступна на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Биатлон". Зрители смогут насладиться лучшими моментами гонок в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.
Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.