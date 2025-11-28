ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Кубок мира по биатлону: старт нового сезона – смотрите этап в Эстерсунде на Киевстар ТВ

На платформе Киевстар ТВ зрители смогут следить за ходом всех гонок в прямом эфире.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Смотрите гонки Кубка мира по биатлону на платформе Киевстар ТВ

Смотрите гонки Кубка мира по биатлону на платформе Киевстар ТВ

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в шведском Эстерсунде – и обещает быть насыщенным, динамичным и непредсказуемым. Соревнования продлятся с 29 ноября по 7 декабря, а завершится сезон 22 марта в норвежском Холменколлене. На платформе Киевстар ТВ зрители смогут следить за ходом всех стартов в прямом эфире.

Первый этап будет включать в себя традиционные для открытия сезона дисциплины – эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно здесь биатлонисты начнут борьбу за очки общего зачета и будут задавать темп всему зимнему сезону.

Украинская сборная отправляется на турнир в расширенном составе. Среди женщин: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.

Среди мужчин: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, а также Богдан Цымбал.

Болельщиков ждут зрелищные гонки, напряженная борьба и первые яркие развязки нового сезона по биатлону.

Расписание стартов в Эстерсунде:

29 ноября

14:15 – Эстафета, 4х6, женщины

17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

30 ноября

15:00 – Одиночная смешанная эстафета

17:40 – Смешанная эстафета

2 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

3 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

5 декабря

17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 декабря

17:30 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будет доступна на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Биатлон". Зрители смогут насладиться лучшими моментами гонок в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie