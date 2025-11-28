Кубок мира по биатлону: старт нового сезона – смотрите этап в Эстерсунде на Киевстар ТВ

Смотрите гонки Кубка мира по биатлону на платформе Киевстар ТВ

Реклама

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в шведском Эстерсунде – и обещает быть насыщенным, динамичным и непредсказуемым. Соревнования продлятся с 29 ноября по 7 декабря, а завершится сезон 22 марта в норвежском Холменколлене. На платформе Киевстар ТВ зрители смогут следить за ходом всех стартов в прямом эфире.

Первый этап будет включать в себя традиционные для открытия сезона дисциплины – эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно здесь биатлонисты начнут борьбу за очки общего зачета и будут задавать темп всему зимнему сезону.

Украинская сборная отправляется на турнир в расширенном составе. Среди женщин: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.

Реклама

Среди мужчин: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, а также Богдан Цымбал.

Болельщиков ждут зрелищные гонки, напряженная борьба и первые яркие развязки нового сезона по биатлону.

Расписание стартов в Эстерсунде:

29 ноября

Реклама

14:15 – Эстафета, 4х6, женщины

17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

30 ноября

15:00 – Одиночная смешанная эстафета

Реклама

17:40 – Смешанная эстафета

2 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

3 декабря

Реклама

16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

5 декабря

17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 декабря

Реклама

17:30 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Реклама

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будет доступна на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Биатлон" . Зрители смогут насладиться лучшими моментами гонок в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.