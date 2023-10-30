Кубок Украины: где смотреть Виктория – Шахтер, Черноморец – Заря и другие матчи 1/4 финала

Четвертьфинальная стадия национального кубка растянется на три игровых дня.

С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Борьбу за трофей продолжают восемь клубов: донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье", киевская "Оболонь", одесский "Черноморец", полтавская "Ворскла" и луганская "Заря".

Начнется четвертьфинальная стадия в понедельник матчем "Виктория" – "Шахтер". Сумской клуб является единственным представителем Первой лиги, которому удалось добраться до этого этапа национального кубка. Все остальные команды выступают в элитном дивизионе (УПЛ).

На среду запланирован поединок "Черноморец" – "Заря". Еще два матча будут сыграны в четверг: "Полесье" – "Александрия" и "Оболонь" – "Ворскла".

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Украины

Понедельник, 30 октября

15:00 "Виктория" – "Шахтер" YouTube-канал ФК "Виктория"

Среда, 1 ноября

15:00 "Черноморец" – "Заря" YouTube-канал CHORNOMORETS TV (по спонсорской подписке 35 грн)

Четверг, 2 ноября

15:00 "Полесье" – "Александрия" YouTube-канал ФК "Полесье"

17:00 "Оболонь" – "Ворскла" Киевстар ТВ (XSPORT), YouTube-канал ФК "Оболонь"

Добавим, что последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала команда Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

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