Кубок Украины: календарь и результаты матчей третьего предварительного этапа

Кубок Украины: календарь и результаты матчей третьего предварительного этапа

Игры запланированы на 31 августа - 1 сентября.

31 августа - 1 сентября состоятся матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу.

В третьем предварительном раунде принимают участие 22 победители второго предварительного этапа. Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков.

Вторник, 31 августа

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь)

"Буковина" (Черновцы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Карпаты" (Львов) - "Волынь" (Луцк)

ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк)

"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир)

"Чернигов" (Чернигов) - "Альянс" (Липовая Долина)

"Никополь" (Никополь) - "Таврия" (Симферополь)

"Балканы" (Заря) - "ВПК-Агро" (Вишневое)

"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

Среда, 1 сентября

"Скорук" (Томаковка) - "Металлист" (Харьков)

"Николаев" (Николаев) - "Волчанск" (Покотиловка)

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22). Базовый день проведения матчей - 22 сентября.

(1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22). Базовый день проведения матчей - 22 сентября. В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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