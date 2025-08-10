Кубок Украины по футболу-2025/26: результаты матчей квалификационного раунда

Кубок Украины по футболу / © УАФ

С 8 по 10 августа состоялись матчи квалификационного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграли 16 команд. Восемь победителей вышли в 1/32 финала.

В случае ничьей в основное время победитель определялся в серии пенальти – без дополнительных таймов.

Кубок Украины-2025/26: результаты матчей квалификационного раунда

"IRON" (Запорожье) – "Новоукраинка" (Кировоградская обл.) – 5:1

"Легия" (Киев) – "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.) – 0:4

"Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) – "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.) – 1:1 (пен. 3:4)

"Карбон" (Черкассы) – "Пальмира" (Одесса) – 2:1

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.) – 4:0

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) – "Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.) – 1:0

"Фазенда" (Черновцы) – "Медея-Невицкий замок" (Закарпатская обл.) – 1:1 (пен. 4:3)

"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) – "Агрон" (Тернопольская обл.) – 0:0 (пен. 5:3)

В 1/32 финала Кубка Украины примут участие:

8 победителей квалификационного раунда;

32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг);

4 представителя ААФУ: "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.), "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.), "Кормил" (Яворов, Львовская обл.), "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);

12 команд украинской Премьер-лиги.

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".