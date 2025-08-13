ТСН в социальных сетях

Проспорт
196
1 мин

Кубок Украины по футболу-2025/26: результаты жеребьевки 1/32 финала

Базовые даты матчей 1/32 финала Кубка Украины по футболу – 23-24 августа.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © УАФ

В среду, 13 августа, состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют 56 команд:

  • 8 победителей квалификационного раунда;

  • 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг);

  • 4 представителя ААФУ: "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.), "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.), "Кормил" (Яворов, Львовская обл.), "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);

  • 12 команд украинской Премьер-лиги (без участников еврокубков).

Четыре представителя Украины в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия") начнут выступление с 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины-2025/26

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины / © УАФ

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины / © УАФ

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".

