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Кубок Украины по футболу-2025/26: результаты жеребьевки квалификационного раунда
Базовые даты матчей квалификационного раунда – 9-10 августа 2025 года.
В четверг, 17 июля, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Как сообщает официальный сайт УАФ, в сезоне-2025/26 участие в турнире примет рекордное во время войны количество команд – 68. Соревнования будут охватывать представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.
В квалификационном раунде примут участие 16 команд с региональных соревнований. Восемь победителей пройдут в 1/32 финала. В случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.
Результаты жеребьевки квалификационного раунда Кубка Украины-2025/26
"Фазенда" (Черновцы) – "Медея-Невицкий замок" (Закарпатская обл.)
"Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) – "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.)
"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) – "Агрон" (Тернопольская обл.)
"Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) – "Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.)
"Легия" (Киев) – "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.)
"Карбон" (Черкассы) – "Пальмира" (Одесса)
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.)
"IRON" (Запорожье) – "Новоукраинка" (Кировоградская обл.)
Базовые даты матчей квалификационного раунда – 9-10 августа 2025 года.
В 1/32 финала Кубка Украины примут участие:
8 победителей квалификационного раунда;
32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг);
4 представителя ААФУ: "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.), "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.), "Кормил" (Яворов, Львовская обл.), "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);
12 команд украинской Премьер-лиги.
Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.
Также был представлен новый трофей Кубка Украины – это казацкая булава как символ силы и непобедимости.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".