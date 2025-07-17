Кубок Украины по футболу-2025/26: результаты жеребьевки квалификационного раунда

Кубок Украины по футболу / © ФК Шахтер

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В четверг, 17 июля, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в сезоне-2025/26 участие в турнире примет рекордное во время войны количество команд – 68. Соревнования будут охватывать представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.

В квалификационном раунде примут участие 16 команд с региональных соревнований. Восемь победителей пройдут в 1/32 финала. В случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.

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Результаты жеребьевки квалификационного раунда Кубка Украины-2025/26

"Фазенда" (Черновцы) – "Медея-Невицкий замок" (Закарпатская обл.)

"Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) – "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.)

"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) – "Агрон" (Тернопольская обл.)

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) – "Луцксантехмонтаж №536" (Волынская обл.)

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"Легия" (Киев) – "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.)

"Карбон" (Черкассы) – "Пальмира" (Одесса)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "NIKA SMK" (Богодухов, Харьковская обл.)

"IRON" (Запорожье) – "Новоукраинка" (Кировоградская обл.)

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Базовые даты матчей квалификационного раунда – 9-10 августа 2025 года.

В 1/32 финала Кубка Украины примут участие:

8 победителей квалификационного раунда;

32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг);

4 представителя ААФУ: "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.), "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.), "Кормил" (Яворов, Львовская обл.), "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);

12 команд украинской Премьер-лиги.

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.

Также был представлен новый трофей Кубка Украины – это казацкая булава как символ силы и непобедимости.

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Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".