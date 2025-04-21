Кубок Украины по футболу: где и когда смотреть матчи 1/2 финала

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В среду, 23 апреля, состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

За выход в финал "Буковина" сразится с "Динамо", а "Полесье" сыграет с "Шахтером".

Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал. Рассказываем, где можно посмотреть полуфинальные поединки национального Кубка.

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Где смотреть матчи 1/2 финала Кубка Украины

Среда, 23 апреля

16:00 " Буковина" (Черновцы) – "Динамо" (Киев) YouTube-канал DiviSport

18:00 "Полесье" (Житомир) – "Шахтер" (Донецк) YouTube-канал "Полесья"

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.