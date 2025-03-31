Кубок Украины по футболу: где и когда смотреть матчи 1/4 финала

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1-2 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

На этой стадии турнира сыграют восемь команд: шесть представителей УПЛ ("Рух", "Александрия", "Полесье", "Динамо", "Шахтер", "Верес") и два клуба Первой лиги ("Виктория", "Буковина").

Победители одноматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Рассказываем, где можно посмотреть четвертьфинальные поединки национального кубка.

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Отметим, что матчи "Александрия" – "Шахтер" и "Рух" – "Динамо" будет транслировать в прямом эфире канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.

Где смотреть матчи 1/4 финала Кубка Украины

Вторник, 1 апреля

13:00 "Буковина" (Черновцы) - "Виктория" (Сумы) телеканал DiviSport , YouTube-канал DiviSport, YouTube-канал ФК "Буковина"

Среда, 2 апреля

14:00 "Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк) UPL.TV

18:00 "Верес" (Ровно) – "Полесье" (Житомир) YouTube-канал Veres TV (для спонсоров)

18:00 "Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев) UPL.TV

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.