Кубок Украины по футболу: кто, когда и где сыграет в финале турнира

Обладателя трофея определят киевское "Динамо" и "Чернигов".

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

По итогам матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 определились финалисты турнира.

Трофей в решающем поединке разыграют киевское "Динамо" и "Чернигов".

В первом полуфинале "Динамо" разгромило "Буковину", а во втором "Чернигов" в серии пенальти сенсационно одолел "Металлист 1925".

В настоящее время "Динамо" занимает пятое место в УПЛ, а "Чернигов" находится на 12-й позиции в Первой лиге.

Финальный матч Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов". Номинальным хозяином поединка будет "Чернигов".

Отметим, что "Чернигов" стал вторым в истории финалистом Кубка Украины, представляющим Первую лигу. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне 2018/19.

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

