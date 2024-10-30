Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала

29-30 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

По их итогам определятся участники четвертьфинальной стадии турнира.

Первым четвертьфиналистом национального кубка стал "Рух", который во львовском дерби обыграл "Карпаты". К "желто-черным" уже присоединилась "Александрия", которая разгромила перволиговый клуб ЮКСА из Тарасовки.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка Украины уже вышли: "Рух" (Львов), "Буковина" (Черновцы) и "Александрия".

Остальные пять поединков 1/8 финала Кубка Украины состоятся в среду, 30 октября. В частности, киевское "Динамо" сыграет с полтавской "Ворсклой", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".

Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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