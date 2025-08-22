- Дата публикации
Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/16 финала
В 1/16 финала сыграют победители пар 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках.
С 22 по 25 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В них принимают участие 56 команд: 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг), 4 представителя ААФУ и 12 команд украинской Премьер-лиги (без участников еврокубков).
Победители 28 поединков выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся четыре представителя Украины в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия").
Вашему вниманию список клубов, которые уже обеспечили себе участие в 1/16 финала национального Кубка.
Кубок Украины: клубы-участники 1/16 финала
"Динамо" (Киев)
"Шахтер" (Донецк)
"Полесье" (Житомир)
"Александрия" (Александрия)
"Металлист" (Харьков)
"Виктория" (Сумы)
"Ингулец" (Петрово)
"Локомотив" (Киев)
Список дополняется.
Все матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".