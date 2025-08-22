ТСН в социальных сетях

Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/16 финала

В 1/16 финала сыграют победители пар 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках.

"Виктория" (Сумы)

"Виктория" (Сумы) / facebook.com/viktoriyafc

С 22 по 25 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В них принимают участие 56 команд: 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг), 4 представителя ААФУ и 12 команд украинской Премьер-лиги (без участников еврокубков).

Победители 28 поединков выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся четыре представителя Украины в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия").

Вашему вниманию список клубов, которые уже обеспечили себе участие в 1/16 финала национального Кубка.

Кубок Украины: клубы-участники 1/16 финала

  • "Динамо" (Киев)

  • "Шахтер" (Донецк)

  • "Полесье" (Житомир)

  • "Александрия" (Александрия)

  • "Металлист" (Харьков)

  • "Виктория" (Сумы)

  • "Ингулец" (Петрово)

  • "Локомотив" (Киев)

Список дополняется.

Все матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".

