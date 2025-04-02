Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/2 финала, когда жеребьевка

"Буковина"

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1-2 апреля проходят матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

По их итогам определятся участники полуфинальной стадии турнира.

Первым полуфиналистом национального кубка стала "Буковина" из Черновцов, которая в четвертьфинале одолела другого представителя Первой лиги – сумскую "Викторию".

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В полуфинал турнира уже также вышел донецкий "Шахтер", который в экстра-таймах вырвал победу над "Александрией".

Еще два полуфиналиста Кубка Украины определятся в матчах "Верес" – "Полесье" и "Рух" – "Динамо" , которые состоятся 2 апреля (начало – в 18:00).

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 3 апреля. Начало церемонии – в 14:00.

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.