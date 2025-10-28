Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала

"Локомотив" (Киев) / facebook.com/fc.lokomotyv.ua

Реклама

С 28 по 30 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В них принимают участие клубы, которые преодолели стадию 1/16 финала. Победители одноматчевых противостояний выйдут в следующий раунд.

Вашему вниманию список команд, которые уже пробились в четвертьфинал национального Кубка.

Реклама

Кубок Украины по футболу: клубы-участники 1/4 финала

"Чернигов" (Чернигов)

"Буковина" (Черновцы)

"Локомотив" (Киев)

Список будет дополняться.

Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.

Отметим, что уже в 1/8 финала в очной дуэли сойдутся гранды украинского футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Классическое состоится в среду, 29 октября, и начнется в 18:00.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Реклама

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".