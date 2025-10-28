- Дата публикации
Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала
Список клубов, которые пробились в четвертьфинал национального Кубка.
С 28 по 30 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В них принимают участие клубы, которые преодолели стадию 1/16 финала. Победители одноматчевых противостояний выйдут в следующий раунд.
Вашему вниманию список команд, которые уже пробились в четвертьфинал национального Кубка.
Кубок Украины по футболу: клубы-участники 1/4 финала
"Чернигов" (Чернигов)
"Буковина" (Черновцы)
"Локомотив" (Киев)
Список будет дополняться.
Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.
Отметим, что уже в 1/8 финала в очной дуэли сойдутся гранды украинского футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Классическое состоится в среду, 29 октября, и начнется в 18:00.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".