Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/8 финала

С 17 по 24 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В них принимают участие 32 клуба: 28 победителей 1/32 финала и четыре представителя Украины в текущем розыгрыше еврокубков – "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия".

Победители 16 поединков выйдут в следующий раунд. Вашему вниманию список команд, которые уже пробились в 1/8 финала национального Кубка.

Кубок Украины по футболу: клубы-участники 1/8 финала

ЛНЗ (Черкассы)

"Кривбасс" (Кривой Рог) – есть риск технического поражения для криворожского клуба, потому что в матче с "Черниговом" после замены на 69-й минуте на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7 разрешенных

"Шахтер" (Донецк)

"Виктория" (Сумы)

Список будет дополняться.

Все матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".