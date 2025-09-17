- Дата публикации
Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/8 финала
Список клубов, которые пробились в 1/8 финала национального Кубка.
С 17 по 24 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В них принимают участие 32 клуба: 28 победителей 1/32 финала и четыре представителя Украины в текущем розыгрыше еврокубков – "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия".
Победители 16 поединков выйдут в следующий раунд. Вашему вниманию список команд, которые уже пробились в 1/8 финала национального Кубка.
Кубок Украины по футболу: клубы-участники 1/8 финала
ЛНЗ (Черкассы)
"Кривбасс" (Кривой Рог) – есть риск технического поражения для криворожского клуба, потому что в матче с "Черниговом" после замены на 69-й минуте на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7 разрешенных
"Шахтер" (Донецк)
"Виктория" (Сумы)
Список будет дополняться.
Все матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".