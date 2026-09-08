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Кубок Украины по футболу: кто уже вышел в 1/8 финала
Список клубов, которые пробились в 1/8 финала национального Кубка.
С 8 по 17 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.
Вашему вниманию список всех команд, которые уже пробились в 1/8 финала национального Кубка. Этот перечень будет дополняться.
УПЛ (1): "Кривбасс"
Первая лига (0):
Вторая лига (0):
Любители (0):
Матчи 1/8 финала Кубка Украины запланированы на 27-29 октября 2026 года. Решающие стадии состоятся в 2027 году. Четвертьфиналы: 2-4 марта, полуфиналы: 20-22 апреля, финал: 19 мая.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).