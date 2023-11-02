Кубок Украины по футболу: определились все участники 1/2 финала

Полуфинальные поединки турнира запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата).

С 30 октября по 2 ноября состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24. По их итогам определились полуфиналисты турнира.

Борьбу за трофей продолжат донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла".

"Шахтер" одержал разгромную победу над сумской "Викторией", которая выступает в Первой лиге. В других четвертьфинальных матчах встречались между собой только клубы элитного дивизиона: "Черноморец" растоптал "Зарю", "Полесье" в серии пенальти одолело "Александрию", а "Ворскла" разбила "Оболонь".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала команда Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

Читайте также:

Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Динамо – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ