Кубок Украины по футболу: прогнозы букмекеров на матчи 1/2 финала

"Полесье" – "Шахтер" / © ФК Полесье

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В среду, 23 апреля, состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

На трофей продолжают претендовать четыре клуба: три представителя УПЛ ("Полесье", "Динамо", "Шахтер" ) и "Буковина", которая выступает в Первой лиге (втором по силе дивизионе – прим.).

За выход в финал "Буковина" сразится с "Динамо", а "Полесье" сыграет с "Шахтером".

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Рассказываем, как букмекеры оценивают шансы команд в полуфинальных противостояниях, которые будут состоять из одного матча.

Прогноз букмекеров на матч Буковина – Динамо

Абсолютным фаворитом первого полуфинального матча (23 апреля, 16:00) букмекеры считают "Динамо". На победу киевлян в основное время можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья – 6,00. Выигрыш черновицкого клуба по итогам 90 минут поединка – 14,00.

На проход подопечных Александра Шовковского в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,06. Выход "Буковины" в финал турнира – 7,50.

Прогноз букмекеров на матч Полесье – Шахтер

Во втором полуфинале (23 апреля, 18:00) букмекеры отдают предпочтение "Шахтеру". Коэффициент на победу дончан в основное время составляет 1,72. Ничья – 3,95. Выигрыш житомирцев по итогам 90 минут матча – 4,50.

На выход "горняков" в финал предлагают поставить с коэффициентом 1,37. Завоевание "Полесьем" путевки в финал турнира – 2,91.