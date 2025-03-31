Кубок Украины по футболу: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала

"Шахтер" – "Александрия" / © ФК Александрия

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1 и 2 апреля состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Участниками этой стадии турнира станут восемь команд: шесть представителей УПЛ ("Рух", "Александрия", "Полесье", "Динамо", "Шахтер", "Верес") и два клуба Первой лиги ("Виктория", "Буковина").

Рассказываем, как букмекеры оценивают шансы команд в четвертьфинальных противостояниях, которые будут состоять из одного матча.

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Прогноз букмекеров на матч Буковина – Виктория

Фаворитом первого четвертьфинального матча (1 апреля, 13:00) аналитики считают "Буковину". На победу черновицкого клуба в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,17. Ничья – 3,00. Выигрыш сумской команды по итогам 90 минут игры – 3,80.

На проход "Буковины" в полуфинал можно поставить с коэффициентом 1,55. Выход "Виктории" в 1/2 финала – 2,39.

Прогноз букмекеров на матч Александрия – Шахтер

Абсолютным фаворитом второго четвертьфинала (2 апреля, 14:00) букмекеры называют "Шахтер". Коэффициент на победу дончан в основное время составляет 1,71. Ничья – 4,10. Выигрыш александрийцев по итогам 90 минут матча – 5,70.

На выход "горняков" в полуфинал предлагают поставить с коэффициентом 1,32. Итоговый успех команды Руслана Ротаня – 3,35.

Прогноз букмекеров на матч Верес – Полесье

В третьем четвертьфинале (2 апреля, 18:00) букмекеры отдают предпочтение житомирский клуб. Победа "Полесья" в основное время оценена коэффициентом 2,20. Ничья – 3,25. Триумф ровенского коллектива по итогам 90 минут встречи – 3,40.

Вероятность выхода "Полесья" в полуфинал оценивается коэффициентом 1,60. Проход "Вереса" в следующий раунд – 2,23.

Прогноз букмекеров на матч Рух – Динамо

В последнем четвертьфинале (2 апреля, 18:00) безоговорочным фаворитом считается "Динамо". На выигрыш команды Александра Шовковского в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,37. Ничья – 4,90. Победа львовян по итогам 90 минут поединка – 8,20.

На выход "бело-синих" в полуфинал есть возможность поставить с коэффициентом 1,15. Триумф "Руха" с учетом экстра-таймов и серии пенальти – 4,90.

Раньше мы рассказывали, где смотреть матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу.