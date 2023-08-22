Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Все поединки этой стадии пройдут 23 августа.

В среду, 23 августа, будут сыграны матчи четвертого предварительного этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

В этой стадии турнира примут участие восемь победителей третьего предварительного этапа, а также восемь клубов украинской Премьер-лиги (9-16-е места по рейтингу) по итогам прошлого сезона.

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 1/16 финала национального кубка.

Отметим, что в 1/8 финала выступят восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу). Базовый день матчей – 27 сентября.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

КУБОК УКРАИНЫ-2023/24

1/16 финала Среда, 23 августа 13:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 14:00 АГРОБИЗНЕС _:_ ПОЛЕСЬЕ 14:00 МАРИУПОЛЬ _:_ КОЛОС 15:00 ЗВЕГЕЛЬ _:_ ОБОЛОНЬ 16:00 ГОРНЯК-СПОРТ _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 16:00 ЭПИЦЕНТР _:_ ВЕРЕС 17:00 ВИКТОРИЯ _:_ ЛНЗ 17:00 СКАЛА 1911 _:_ РУХ

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