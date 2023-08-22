Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Все поединки этой стадии пройдут 23 августа.
В среду, 23 августа, будут сыграны матчи четвертого предварительного этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.
В этой стадии турнира примут участие восемь победителей третьего предварительного этапа, а также восемь клубов украинской Премьер-лиги (9-16-е места по рейтингу) по итогам прошлого сезона.
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков 1/16 финала национального кубка.
Отметим, что в 1/8 финала выступят восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу). Базовый день матчей – 27 сентября.
Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.
|КУБОК УКРАИНЫ-2023/24
1/16 финала
|Среда, 23 августа
|13:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|14:00
|АГРОБИЗНЕС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|14:00
|МАРИУПОЛЬ
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|ЗВЕГЕЛЬ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|16:00
|ГОРНЯК-СПОРТ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|16:00
|ЭПИЦЕНТР
|_:_
|ВЕРЕС
|17:00
|ВИКТОРИЯ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|СКАЛА 1911
|_:_
|РУХ
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