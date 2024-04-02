Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

За выход в финал "Шахтер" сыграет с "Черноморцем", а "Полесье" сразится с "Ворсклой".

3 – 4 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба: донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла".

Согласно результатам жеребьевки, за выход в финал "Шахтер" сразится с "Черноморцем", а "Полесье" встретится с "Ворсклой".

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины по футболу-2023/24 состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала столичная команда еще под руководством Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

КУБОК УКРАИНЫ-2023/24

1/2 финала Среда, 3 апреля 18:00 ШАХТЕР _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Четверг, 4 апреля 18:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ВОРСКЛА

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