Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Борьбу за трофей продолжают восемь клубов.

С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

На этом этапе турнира сыграют восемь победителей 1/8 финала: 7 клубов УПЛ – донецкий "Шахтер", "Александрия", житомирское "Полесье", киевская "Оболонь", одесский "Черноморец", полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", а также единственный представитель Первой лиги сумская "Виктория".

Четвертьфинальная стадия начнется в понедельник, 30 октября, поединком между "Шахтером" и "Викторией".

В среду, 1 ноября, "Черноморец" померяется силами с "Зарей".

Еще два матча 1/4 финала запланированы на четверг, 2 ноября: "Полесье" сойдется с "Александрией", а "Оболонь" сыграет против "Ворсклы".

Добавим, что последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала команда Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

КУБОК УКРАИНЫ-2023/24

1/4 финала Понедельник, 30 октября 15:00 ВИКТОРИЯ _:_ ШАХТЕР Среда, 1 ноября 15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ЗАРЯ Четверг, 2 ноября 15:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 17:00 ОБОЛОНЬ ВОРСКЛА

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