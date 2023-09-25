Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

На этой стадии в борьбу вступают гранды отечественного футбола – "Динамо" и "Шахтер".
26 – 27 сентября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.
В этой стадии турнира примут участие 16 команд: восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу) по итогам прошлого сезона.
В том числе стартуют в нынешнем розыгрыше национального кубка гранды отечественного футбола – "Шахтер" и "Динамо". Во вторник "горняки" встретятся с "Вересом", а в среду "бело-синие" сыграют в столичном дерби против "Оболони".
Действующий вице-чемпион Украины "Днепр-1" проведет поединок с новичком элитного дивизиона "Полесьям", неожиданно идущим на четвертой позиции в УПЛ.
Еще одним очень интересным противостоянием станет матч "Черноморца" и "Кривбасса", которые сенсационно располагаются на третьем и втором местах в турнирной таблице УПЛ соответственно.
Последний поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Зарей" и перволиговым ФСК "Мариуполь" запланирован на 12 октября.
- Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.
|КУБОК УКРАИНЫ-2023/24
1/8 финала
|Вторник, 26 сентября
|15:00
|РУХ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТЕР
|Среда, 27 сентября
|14:00
|ВИКТОРИЯ
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|17:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КРИВБАСС
|18:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ВОРСКЛА
|Четверг, 12 октября
|13:00
|ФСК МАРИУПОЛЬ
|_:_
|ЗАРЯ
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