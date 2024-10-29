Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

29-30 октября будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

В этой стадии турнира примут участие 16 команд – восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Кубок Украины по футболу-2024/25: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Вторник, 29 октября

18:00 "Рух" (Львов) – "Карпаты" (Львов)

Среда, 30 октября

12:00 "Пробий" (Городенка) – "Буковина" (Черновцы)

13:00 ЮКСА (Тарасовка) – "Александрия" (Александрия)

15:30 "Ворскла" (Полтава) – "Динамо" (Киев)

15:30 "Полесье" (Житомир) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

18:00 "Верес" (Ровно) – "Оболонь" (Киев)

18:00 "Виктория" (Сумы) – ЛНЗ (Черкассы)

18:00 "Шахтер" (Донецк) – "Заря" (Луганск)

Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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