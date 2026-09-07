Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

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С 8 по 17 сентября состоятся матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

На этой стадии турнира сыграют 32 клуба: 28 победителей матчей 1/32 финала и 4 представителя Украины в нынешнем еврокубковом сезоне — "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ.

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Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

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Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Вторник, 8 сентября

13:00 "Олимпия" (Савинцы) — "Кривбасс" (Кривой Рог)

15:00 "Базис" (Кочубеевка) — "Маяк" (Сарны)

Среда, 9 сентября

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11:00 "Виктория" (Сумы) — "Металлист" (Харьков)

12:00 "Карбон" (Черкассы) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

13:00 "Пробий" (Городенка) — "Александрия" (Александрия)

14:00 "Новый Роздол" (Новый Роздол) — "Агротех" (Тишковка)

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15:00 "Агробизнес" (Волочиск) — "Левый Берег" (Киев)

16:00 "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь) — "Заря" (Луганск)

18:00 "Полесье" (Житомир) — "Кудровка" (Кудровка)

Четверг, 10 сентября

15:30 "Нива" (Винница) — "Динамо" (Киев)

Среда, 16 сентября

14:00 "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) — "Харьков" (Харьков)

15:00 "Куликов-Белка" (Куликов) — "Верес" (Ровно)

16:00 "Буковина" (Черновцы) — ЛНЗ (Черкассы)

Четверг, 17 сентября

11:00 "Тростянец" (Сумы) — "Чернигов" (Чернигов)

15:00 "Ольховцы" (Закарпатская область) — "Шахтер" (Донецк)

15:30 "Колос" (Ковалевка) — "Карпаты" (Львов)

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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