Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Кубок Украины по футболу / © instagram.com/ffukraine

Реклама

В среду, 23 апреля, будут сыграны матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Борьбу за трофей продолжают вести четыре клуба: три представителя УПЛ ("Полесье", "Динамо", "Шахтер") и "Буковина", которая выступает в Первой лиге (втором по силе дивизионе – прим.).

За выход в финал "Буковина" встретится с "Динамо", а "Полесье" сразится с "Шахтером".

Реклама

Кубок Украины-2024/25: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Среда, 23 апреля

16:00 Буковина" (Черновцы) – "Динамо" (Киев)

18:00 "Полесье" (Житомир) – "Шахтер" (Донецк)

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.