Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Полуфинальные поединки национального Кубка пройдут 21 и 22 апреля.
21 и 22 апреля состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/4 финала:
Клубы УПЛ: "Динамо" (Киев), "Металлист 1925" (Харьков)
Клубы Первой лиги: "Буковина" (Черновцы), "Чернигов" (Чернигов)
Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.
Вторник, 21 апреля
18:00. "Буковина" (Черновцы) — "Динамо" (Киев)
Среда, 22 апреля
18:00. "Металлист 1925" (Харьков) — "Чернигов" (Чернигов)
Финальный матч Кубка Украины-2025/26 состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".