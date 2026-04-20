ТСН в социальных сетях

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Полуфинальные поединки национального Кубка пройдут 21 и 22 апреля.

Кубок Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © УАФ

21 и 22 апреля состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/4 финала:

  • Клубы УПЛ: "Динамо" (Киев), "Металлист 1925" (Харьков)

  • Клубы Первой лиги: "Буковина" (Черновцы), "Чернигов" (Чернигов)

Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Вторник, 21 апреля

18:00. "Буковина" (Черновцы) — "Динамо" (Киев)

Среда, 22 апреля

18:00. "Металлист 1925" (Харьков) — "Чернигов" (Чернигов)

Финальный матч Кубка Украины-2025/26 состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".

