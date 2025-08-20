Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/32 финала

Кубок Украины по футболу / © УАФ

С 22 по 25 августа состоятся матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют 56 команд: 8 победителей квалификационного раунда, 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг), 4 представителя ААФУ и 12 команд украинской Премьер-лиги (без участников еврокубков).

В случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.

28 победителей выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся четыре представителя Украины в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия").

Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/32 финала

Пятница, 22 августа

13:00 "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.) – "Металлист" (Харьков)

13:00 "Виктория" (Сумы) – "Ворскла" (Полтава)

15:30 "Карбон" (Черкассы) – "Ингулец" (Петрово)

17:30 "Локомотив" (Киев) – "Колос" (Ковалевка)

Суббота, 23 августа

12:00 IRON (Запорожье) – "Полтава" (Полтава)

12:00 "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "Ольховцы" (Закарпатская обл.)

13:00 "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.) – "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск)

13:00 "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

13:00 "Черноморец" (Одесса) – "Заря" (Луганск)

13:00 "Фазенда" (Черновцы) – "Металлург" (Запорожье)

14:00 "Авангард" (Лозовая, Харьковская обл.) – "Буковина" (Черновцы)

14:00 "Пробий" (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – ЛНЗ (Черкассы)

14:00 "Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) – "Верес" (Ровно)

14:00 "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) – "Тростянец" (Тростянец, Сумская обл.)

15:30 "Скала 1911" (Стрый) – "Подолье" (Хмельницкий)

18:00 "Левый берег" (Киев) – "Кудровка" (Черниговская обл.)

Воскресенье, 24 августа

13:00 "Колос" Полонное (Хмельницкая обл.) – "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.)

13:00 "Пенуэл" (Кривой Рог) – "Карпаты" (Львов)

14:00 "Куликов-Белка" (Куликов, Львовская обл.) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

15:00 "Кормил" (Яворов, Львовская обл.) – "Рух" (Львов)

15:30 "Ужгород" (Ужгород) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

15:30 "Нива" (Винница) – ЮКСА (Киев)

18:00 "Металлист 1925" (Харьков) – "Оболонь" (Киев)

Понедельник, 25 августа

13:00 "Реал Фарма" (Одесса) – "Нива" (Тернополь)

14:00 "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) – "Лесное" (Киев)

15:30 "Диназ" (Киев) – "Агробизнес" (Волочиск)

15:30 "Атлет" (Киев) – "Чернигов" (Чернигов)

15:30 "Полесье" Ставки (Киевская обл.) – "Ребел" (Киев)

Все матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".