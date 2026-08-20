Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/32 финала

Кубок Украины по футболу / © УАФ

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С 20 по 23 августа состоятся матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

На этой стадии борьбу начинают клубы УПЛ, кроме представителей Украины в еврокубках. "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ стартуют в турнире уже с 1/16 финала.

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Победители одноматчевых противостояний 1/32 финала выйдут в 1/16 финала. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

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Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/32 финала

Четверг, 20 августа

12:00 "Диназ" (Вышгород) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

Пятница, 21 августа

12:00 "Брацлав" (Винница) — "Александрия" (Александрия)

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12:00 "Ребел" (Киев) — "Агробизнес" (Волочиск)

12:00 "Дружба-Казаки" (Нежин) — "Базис" (Кочубеевка)

14:00 "Подолье" (Хмельницкий) — "Виктория" (Сумы)

14:00 "Локомотив" (Киев) — "Пробий" (Городенка)

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Суббота, 22 августа

11:00 "То4ка" (Одесса) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

12:00 "Авангард" (Лозовая) — "Кудровка" (Кудровка)

12:00 ЮКСА (Тарасовка) — "Колос" (Ковалевка)

13:00 "Скала 1911" (Стрый) — "Заря" (Луганск)

13:00 "Маяк" (Сарны) — "Полтава" (Полтава)

13:00 "Решетиловка" (Решитиловка) — "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск)

13:00 "Рокита" (Рокита) — "Кривбасс" (Кривой Рог)

13:00 "Колос" (Полонное) — "Тростянец" (Сумы)

14:00 "Калиновка" (Калиновка) — "Харьков" (Харьков)

15:00 "Ингулец" (Петрово) — "Верес" (Ровно)

15:00 "Днестр" (Залещики) — "Левый Берег" (Киев)

16:00 "Нива" (Тернополь) — "Буковина" (Черновцы)

16:00 "Нива" (Винница) — "Рух" (Львов)

18:00 "Карпаты" (Львов) — "Оболонь" (Киев)

Воскресенье, 23 августа

12:00 "Пальмира" (Одесса) — "Куликов-Белка" (Куликов)

12:00 "Агротех" (Тишковка) — "Ольховцы" (Ивано-Франковская обл.)

12:00 "Пенуэл" (Кривой Рог) — "Металлист" (Харьков)

13:00 "Покутье" (Коломыя) — "Карбон" (Черкассы)

13:00 "Олимпия" (Савинцы) — "Металлург" (Запорожье)

15:00 "Новый Роздол" (Новый Роздол) — "Атлет" (Киев)

16:00 "Ольховцы" (Закарпатская обл.) — "Черноморец" (Одесса)

16:00 "Луцксантехмонтаж №536" (Луцк) — "Чернигов" (Чернигов)

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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